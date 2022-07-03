Український фахівець Станіслав Гончаренко очолив відділ аналітики та скаутингу катарського клубу Аль-Арабі, повідомляє проект Pass на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Серед головних його завдань – побудувати роботу клубу у цьому напрямку від заснування (на даний момент структура департаменту складається лише з кількох осіб).

Нагадаємо, Гончаренко – один з засновників освітньої платформи PASS, присвяченої футбольному аналізу, скаутингу, а також роботі тренерів. Самостійну кар'єру аналітика розпочав у 2019 році в донецькому Олімпіку. У серпні цього ж року його було запрошено у спортивну академію Аспір (Доха, Катар).

У серпні 2020-го він вирушив у російський Ахмат, де працював до 24 лютого 2022 р. Після повномасшабтного вторгнення Росії в Україну покинув країну-окупанта і перебрався у катарський Лусаїл Сіті.

До слова, Аль-Арабі – 7-разовий чемпіон Катару та 8-разовий володар Кубка країни.

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