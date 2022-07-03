Украинский специалист Станислав Гончаренко возглавил отдел аналитики и скаутинга катарского клуба Аль-Араби, сообщает проект Pass на своей странице в социальной сети Instagram.

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Среди главных его задач – построить работу клуба в этом направлении от основания (на данный момент структура департамента состоит всего из нескольких человек).

Напомним, Гончаренко – один из основателей образовательной платформы PASS, посвященной футбольному анализу, скаутингу, а также работе тренеров. Самостоятельную карьеру аналитика начал в 2019 году в донецком Олимпике. В августе этого же года был приглашен в спортивную академию Аспир (Доха, Катар).

В августе 2020-го он отправился в российский Ахмат, где работал до 24 февраля 2022 г. После полномасштабного вторжения России в Украину покинул страну-оккупанта и перебрался в катарский Лусаил Сити.

К слову, Аль-Араби – 7-кратный чемпион Катара и 8-кратный обладатель Кубка страны.

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