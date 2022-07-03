Легіонер "вершкових" Андрій Лунін вірить у свої сили стати номером 1 у мадридському клубі.

Український голкіпер Андрій Лунін ухвалив рішення залишитись у Реалі, повідомляє AS. 23-річному воротарю довелось витримати серйозний тиск з боку батька та агента Олексія Луніна, який наполягав на переході в інший клуб заради отримання ігрової практики.

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За інформацією джерела, Андрій провів предметну розмову з керівництвом мадридців та головним тренером Карло Анчелотті і отримав запевнення, що у новому сезоні він частіше з’являтиметься у старті. Раніше в Реалі висловлювали задоволення грою голкіпера у весняних матчах та ставленням до тренувань.

Лунін готовий ще трохи потерпіти заради втілення своєї мрії – стати основним голкіпером клубу. Також на рішення залишитися в Мадриді вплинуло народження сина – 23 травня Лунін став батьком.

Нагадаємо, у сезоні 2021/22 Лунін зіграв за Реал у 4-х поєдинках (по 2 – у Прімері та Кубку Іспанії). Його контракт з іспанцями чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює кіпера у 2,5 млн євро.

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