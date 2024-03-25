У Telegram-каналі Шахтаря виклали відео з українськими військовими із 47-ї ОМБр, які під час оборони Авдіївки дістали шарф "гірників", який звисав з балкона однієї з розтрощених квартир.

Екс-тренер Таврії та Севастополя помер у Криму – він співпрацював з окупантами

Шахтар не залишив без уваги такий жест та придбав тепловізійний приціл для бригади.

Нагадаємо, що донецький клуб вже не вперше допомагає ЗСУ як гуманітарною допомогою, так і приладдям для виконання бойових цілей.

Вони ліквідували двох найближчих поплічників Стрємоусова – серйозні фанати Кристала відкрили збір для автівок на фронт