Українські військові врятували шарф Шахтаря з Авдіївки – клуб віддячив корисним подарунком для знищення ворога
06:30 - Читать на русском
Шахтар поділився відеороликом з Авдіївки, де українські військові дістали клубний шарф.
У Telegram-каналі Шахтаря виклали відео з українськими військовими із 47-ї ОМБр, які під час оборони Авдіївки дістали шарф "гірників", який звисав з балкона однієї з розтрощених квартир.
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Шахтар не залишив без уваги такий жест та придбав тепловізійний приціл для бригади.
Нагадаємо, що донецький клуб вже не вперше допомагає ЗСУ як гуманітарною допомогою, так і приладдям для виконання бойових цілей.
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