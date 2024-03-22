Вони ліквідували двох найближчих поплічників Стрємоусова – серйозні фанати Кристала відкрили збір для автівок на фронт
Фанати Кристала взяли на себе відповідальність за ліквідацію колаборантів Валерія Кулешова та Дмитра Савлученка під час окупації Херсона.
Telegram-канал "Херсон: війна без фейків" відкрив збір на 5 автівок чотирьом бригадам ЗСУ. Одну з цих автівок отримають хлопці з херсонського підпілля, які "прибрали" двох найближчих поплічників колаборанта Кирила Стремоусова – Валерія Кулешова та Дмитра Савлученка. Ексклюзивне відео з визнанням причетності до ліквідації цих колаборантів було опубліковано на зазначеному каналі.
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Нагадаємо, що Кулешова було розстріляно у власному автомобілі 20 квітня 2022 року, а Савлученка було підірвано у своїй машині 24 червня. Ці операції були проведені ще під час окупації Херсона.
Долучитися до збору можуть усі охочі. Найкращим донатерам фанати Кристала передали призи – прапори та мапи Херсона з власними автографами, позивними та підписами.
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Номер карти:
5375411215317293
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