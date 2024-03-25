Украинские военные спасли шарф Шахтера из Авдеевки – клуб отблагодарил полезным подарком для уничтожения врага
06:30 - Читати українською
Шахтер поделился видеороликом из Авдеевки, где украинские военные достали клубный шарф.
В Telegram-канале Шахтера выложили видео с украинскими военными из 47-й ОМБр, которые во время обороны Авдеевки достали шарф "горняков", который свисал с балкона одной из разбитых квартир.
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Шахтер не оставил без внимания такой жест и приобрел тепловизионный прицел для бригады.
Напомним, что донецкий клуб уже не впервые помогает ВСУ как гуманитарной помощью, так и принадлежностями для выполнения боевых целей.
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