В Telegram-канале Шахтера выложили видео с украинскими военными из 47-й ОМБр, которые во время обороны Авдеевки достали шарф "горняков", который свисал с балкона одной из разбитых квартир.

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Шахтер не оставил без внимания такой жест и приобрел тепловизионный прицел для бригады.

Напомним, что донецкий клуб уже не впервые помогает ВСУ как гуманитарной помощью, так и принадлежностями для выполнения боевых целей.

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