Київське Динамо розписало нічию з Янг Бойз (3:3) в четвертому спарингу на зборах. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч 12 липня 2023

Динамо Київ – Янг Бойз – 3:3

Голи: Дубінчак, 9, Беніто, 23, Лустенбергер, 90+1 (аг) – Еліа, 19, Нсаме, 37 (пен), Лакоми, 66

Стартовий склад Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак – Шапаренко, Сидорчук – Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв – Беніто.

Динамо провело кілька секретних спарингів на зборах, в яких розгромило бухарестське Динамо, Триглав і другу команду Вольфсберга. Сьогодні кияни зустрілися з Янг Бойз і транслювали поєдинок проти чемпіонів Швейцарії. Янг Бойз регулярно грають в Лізі чемпіонів, а сезон у них розпочинається через 10 днів. Суперник дуже серйозний, тому "біло-сині" вийшли в найсильнішому складі з Беніто на вістрі атаки.

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Ярмоленко – половина команди

Андрій неймовірно виділяється класом на фоні партнерів. Задає темп швидкими рішеннями, віддає хитрі передачі, постійно загострює. Ледь не кожна атака Динамо йшла через Ярмоленка. Перед першим голом Андрій кинув у прорив Тимчика – захисник прострілив у штрафний майданчик, Кабаєв пропустив м'яч, а Дубінчак чудово замкнув дальню стійку.

Другий гол Ярмоленко придумав майже самотужки: протягнув м'яч з власної половини, обігрався з Буяльським, знайшов Тимчика і сам відгукнувся на пас у штрафному, а потім п'ятою прострілив вздовж воріт. Беніто з допомогою Шапаренка загнав м'яч у сітку. А ще був крутий пас у розріз через центр. А ще був фінт п'ятою з підключенням Тимчика і ударом Беніто впритул.

Ярмолі не потрібні ідеальні фізичні кондиції, щоб бути найкращим в Динамо. Вистачає футбольного інтелекту та техніки. Спостерігати за його грою – одне задоволення. Красиво та ефективно. Окремий плюс в тому, що Тимчик добре відчуває Андрія, дає варіант своїми відкриваннями і не дублює його. У наступному сезоні Динамо завжди матиме гарантований спосіб доправити м'яч у штрафний.

Дірява оборона

Якщо в атаці все було непогано (Тимчик, Дубінчак і Буяльський також мали гольові моменти), то в обороні – погано. Футболісти Янг Бойз проскакували захисників Динамо без особливих зусиль. Швейцарці перехоплювали м'яч у центрі поля та легко доходили до воріт. Вся лінія оборони "біло-синіх" губила опонентів, опорна зона також провисала.

У середині першого тайму Янг Бойз покарали Динамо голом, коли Еліа скористався агресивним випадом Попова, відтиснув корпусом Дячука та переграв голкіпера. Ближче до перерви "хлопчики" заробили пенальті після чергової обрізки Динамо. Тимчик зіграв у власному штрафному рукою, а Нсаме переграв Бущана з 11-метрової позначки.

Моментів у Янг Бойз було достатньо. Фасснахт трішки не влучив у площину, складний удар Малувуну потягнув Бущан, а Дубінчак в останній момент завадив пробити Нсаме. Зрештою швейцарці організували третій гол. Знову провалилася опорна зона – Ганвула скинув під удар, а Лакоми прицільно пробив з "14 зони".

Янг Бойз повели в рахунку та мали достатньо шансів, щоб закрити питання про переможця. Лєднєв після пасу Дубінчака міг врятувати для Динамо нічию, але зіпсував свій момент. Героєм останніх хвилин став Діалло. Сенегалець взяв гру на себе в чужому штрафному, виконав простріл і спровокував автогол Лустенбергера. Нічия.

5 найкращих у Динамо

– Ярмоленко

– Тимчик (хороша взаємодія з Ярмолою)

– Дубінчак (гострі підключення до атаки, розумні передачі)

– Беніто (добре чіплявся за м'яч, знаходив моменти)

– Діалло (найактивніший у другому таймі)