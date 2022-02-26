По словам президента PZPN, он предложит, чтобы украинцы не считались иностранцами в чемпионате Польши. Эту идею должно утвердить правление Союза.

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"На следующем заседании Правления PZPN я подам просьбу, чтобы украинцев не включали в лимит иностранцев из-за пределов ЕС. Для всех уровней футбольных соревнований. Благодаря этому мы повысим их шансы найти клубы в Польше в это непростое время", – написал Кулеша в Twitter.

Напомним, из-за военного полномасштабного вторжения России на украинскую территорию вторая часть УПЛ была отложена на неопределенный срок. Еще до трагических событий в Польшу перебрался Евгений Коноплянка, на правах свободного агента перешедший в Краковию.

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