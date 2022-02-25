"Найстрашніше – що я нічого не можу вдіяти": Дитятьєв у розпачі від нападу Росії на Україну
Український захисник Краковії Олексій Дитятьєв відреагував на захоплення російськими військами українських міст.
"Найстрашніше для мене, що я нічого не можу вдіяти. Мої рідні, друзі перебувають у Новій Каховці. Не можуть виїхати, ховаються у підвалах.
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Місто окуповане. Висить ганчірка з червоно-біло-синіми кольорами. Комок у горлі. Слова закінчились. Сил нам усім", – написав Дитятьєв на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, вчора, 24 лютого, російські війська атакували Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч окупанту та знищувати ворога.
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