"Найстрашніше для мене, що я нічого не можу вдіяти. Мої рідні, друзі перебувають у Новій Каховці. Не можуть виїхати, ховаються у підвалах.

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Місто окуповане. Висить ганчірка з червоно-біло-синіми кольорами. Комок у горлі. Слова закінчились. Сил нам усім", – написав Дитятьєв на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, вчора, 24 лютого, російські війська атакували Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч окупанту та знищувати ворога.

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