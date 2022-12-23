У матчі 10-го туру чемпіонату Індії півзахисник Іван Калюжний відзначився асистом за Керала Бластерс, що дозволило його команді здобути нічию з Ченнаї (1:1). Результативна передача стала першою для українця за час виступів в Ай-Лізі.

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Якість гри 24-річного вихованця Динамо дозволила нашому співвітчизнику стати одним з улюбленців місцевих уболівальників. На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram Калюжний опублікував фото банера, який фанати присвятили йому під час матчу. "Українська ракета Іван Калюжний-77", – написали уболівальники на плакаті, аби підтримати Івана.

Нагадаємо, у 10 матчах за Керала Бластерс Калюжний відзначився 4 голами та 1 асистом.

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