Чемпіонат Індії, 10 тур

Ченнаї – Керала Бластерс – 1:1

Голи: Барретто, 48 – Самад, 23

Керала Бластерс забила у ворота Ченнаї на екваторі першого тайму. Іван Калюжний віддав пас на хід Самаду, а той перекинув воротаря і відкрив рахунок. Це перший асист для 24-річного Калюжного в чемпіонаті Індії.

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На 72-й хвилині українець отримав жовту картку, а на 75-й залишив поле. На той момент рахунок був 1:1 – таким він і залишився до фінального свистка.

У 10-ти турах Керала Бластерс набрала 19 очок і посідає 4 місце турнірної таблиці. Калюжний зіграв усі 10 поєдинків, забив 4 голи і віддав 1 асист. Раніше вихованець київського Динамо виступав за Олександрію, Металіст 1925, Рух та ісландський Кеплавік.

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