В матче 10-го тура чемпионата Индии полузащитник Иван Калюжный отличился ассистом за Керала Бластерс, что позволило его команде добыть ничью с Ченнаи (1:1). Результативная передача стала первой для украинца во время выступлений в Ай-Лиге.

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Качество игры 24-летнего воспитанника Динамо позволило нашему соотечественнику стать одним из любимцев местных болельщиков. На своей странице в социальной сети Instagram Калюжный опубликовал фото баннера, который поклонники посвятили ему во время матча. "Украинская ракета Иван Калюжный-77", – написали болельщики на плакате, чтобы поддержать Ивана.

Напомним, в 10 матчах за Керала Бластерс Калюжный отличился 4 голами и 1 ассистом.

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