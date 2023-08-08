Один з поєдинків кваліфікації Ліги Європи розсудять наші земляки.

Микола Балакін / Фото з відкритих джерел

Поєдинок 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи між литовським Жальгірісом та шведським Хаккеном розсудить Микола Балакін, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть Олександр Жуков та Олександр Беркут. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Віталій Романов.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться у четвер, 10 серпня, і стартує о 20:00.

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