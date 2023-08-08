Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч єврокубка
15:36 - Читать на русском
Один з поєдинків кваліфікації Ліги Європи розсудять наші земляки.
Поєдинок 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи між литовським Жальгірісом та шведським Хаккеном розсудить Микола Балакін, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
"А що ж буде з Арісом?": Циганик розніс захист Динамо перед стартом у Лізі конференцій
На лініях йому допомагатимуть Олександр Жуков та Олександр Беркут. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Віталій Романов.
Нагадаємо, поєдинок відбудеться у четвер, 10 серпня, і стартує о 20:00.
Команди Зінченка і Шевченка розійшлися миром у благодійному матчі для України – шедевр Зеєдорфа, Срна також забив
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter