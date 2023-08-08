Журналіст Ігор Циганик поділився емоціями від гри оборонців Динамо у матчі 2-го туру УПЛ проти Оболоні (4:2).

"Захист киян у матчі з Оболонню зіграв просто бездарно. Так грати просто не можна. Оболонь – новачок Прем'єр-ліги – без яскравих персонажів створила таку кількість моментів...

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А що ж буде з Арісом? З Минаєм були проблеми у центрі оборони, зараз теж. Тренерський штаб киян усе розуміє та думає про нового центрального захисника", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, вже у четвер, 10 серпня, Динамо стартує у єврокубках – "біло-сині" вперше в історії зіграють у Лізі конференцій. Суперником команди Луческу стане грецький Аріс. Початок зустрічі о 21:15.

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