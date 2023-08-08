Один из поединков квалификации Лиги Европы рассудят наши земляки.

Поединок 3-го раунда квалификации Лиги Европы между литовским Жальгирисом и шведским Хаккеном рассудит Николай Балакин, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать Александр Жуков и Александр Беркут. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Виталий Романов.

Напомним, поединок состоится в четверг, 10 августа, и стартует в 20:00.

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