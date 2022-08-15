Наші співвітчизники працюватимуть на поєдинку третього за силою єврокубку.

Зустріч першого кваліфікаційного плей-офф раунду Ліги конференцій між бельгійським Андерлехтом та швейцарським Янг Бойзом обслуговуватиме українська суддівська бригада на чолі з Сергієм Бойко, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Лучі все пох*рив": Ступар розніс бездіяльність італійців у суддівському корпусі УАФ

На лініях йому допомагатимуть Олександр Корнійко та Олександр Жуков. Роль четвертого арбітра виконуватиме Ярослав Козик.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться у четвер, 25 серпня, у Брюсселі на стадіоні Констант Ванден Сток. Початок зустрічі о 21:00.

До слова, обидва представники від України – Ворскла і Зоря – вже завершили свої виступи у Лізі конференцій. У разі невдачі у Лізі Європи у турнір може залетіти СК Дніпро-1.

Зоря вилетіла з єврокубків, зазнавши розгромної поразки від Універсітаті