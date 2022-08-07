"Я не повірю, що більше, ніж за 10 років, Лучі не зміг знайти в Україні арбітра, який міг би судити матчі Ліги чемпіонів. За цей період можна було виховати хороших рефері. Лучі треба було допомогти нашим суддям потрапити до еліт-категорії. Спочатку Колліна розганяв такі меседжі, що "через декілька років наші арбітри судитимуть на найвищому рівні", тепер це говорить Лучі, але результату як не було, так і немає.

Монзуль та інші українські арбітри призначені на матчі єврокубків

У цій ситуації я не маю претензій до арбітрів, у мене є претензії лише до керівників. Лучі отримує шалені гроші (15 тисяч євро на місяць), сидить в Італії, а результату немає. Українці, які працювали на посаді голови комітету арбітрів до італійців, отримували копійки порівняно з ними. За що платити такі гроші людині, якщо немає результату?

Колліна та Лучі поховали систему підготовки арбітрів, яка у нас була до їхнього приходу. В Україні був послідовний відбір суддів. Регіони рекомендували молодих та перспективних арбітрів у Федерацію. Їх викликали на молодіжний збір, який проводили у Криму на базі Кримтеплиці. Крім того, там проводились теоретичні та практичні заняття, молоді арбітри судили кілька тренувальних матчів, щоб ми могли подивитися: чого вони варті. Таким чином, ми фільтрували арбітрів і давали рекомендації, де вони можуть судити: аматорський футбол чи професійний.

Лучі після приходу в УАФ це все пох*рив! Наразі є лише збори для арбітрів Прем'єр-ліги та перспективних суддів Першої ліги. А де проходити підготовку арбітрам, які тільки починають свій шлях у аматорському футболі?

Я буду категоричним! Лучі потрібно просто піти з цієї посади та звільнити місце вітчизняним фахівцям, які пройшли шлях українського арбітражу. Альтернатива Лучі є! Італійці навіть не хочуть адаптуватись до нашої ментальності. Лучі за стільки років навіть не вивчив нашу мову. Це неповага до країни, де ти працюєш!

Лучі має зв'язки, італієць Розетті керує арбітрами в Європі. Невже він не може поговорити зі своїм співвітчизником і сказати йому: "Давай спробуємо, наприклад, того ж Балакіна в матчах Ліги чемпіонів". Чому він не лобіює інтересів наших арбітрів у Європі? Якісь призначення нашим арбітрам дають у відборі Ліги конференцій, але я навіть не можу вимовити назв команд, які вони будуть судити. Це сумно", – сказав Ступар у коментарі FanDay.

Таблиця коефіцієнтів: Україна бере максимум, кидає виклик лідерам, але втрачає позицію через феноменального конкурента