Наши соотечественники будут работать на поединке третьего по силе еврокубка.

Встречу первого квалификационного плей-офф раунда Лиги конференций между бельгийским Андерлехтом и швейцарским Янг Бойзом будет обслуживать украинская судейская бригада во главе с Сергеем Бойко, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать Александр Корнийко и Александр Жуков. Роль четвертого арбитра будет исполнять Ярослав Козык.

Напомним, поединок состоится в четверг, 25 августа, в Брюсселе на стадионе Констант Ванден Сток. Начало встречи в 21.:0.

К слову, оба представителя от Украины – Ворскла и Заря – уже завершили свои выступления в Лиге конференций. В случае неудачи в Лиге Европы в турнир может залететь СК Днепр-1.

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