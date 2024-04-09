Жіноча збірна мінімально поступилася на виїзді хорваткам в рамках кваліфікації на чемпіонат Європи.

Євро-2025, кваліфікація, група В4

Хорватія – Україна – 1:0

Гол: Лойна, 18

Україна вдало розпочала відбір на Євро-2025, обігравши Косово. У другому турі наші дівчата поїхали у гості до Хорватії.

Збірна України тріумфально стартувала у відборі на Євро-2025 – "синьо-жовті" розбили суперниць з Косова і очолили групу

Вдалося активно розпочати та забити швидкий гол на другій хвилині, однак взяття воріт скасували – Кравчук перед точним ударом підіграла собі рукою. Українки пресингували та намагались захопити ініціативу, але пропустили прикрий гол.

Лойна красиво забила прямим ударом зі штрафного з дуже гострого кута. Наша воротарка Келюшик грубо помилилася, запустивши м'яч собі за спину.

Команда Володимира Пятенка продовжувала тиснути навіть після пропущеного. Позиційні атаки не приносили моментів, однак штрафні від Петрик змушували хорваток нервувати.

Найкращий шанс зрівняти рахунок мала Кравчук. Роксолана сама опинилася перед воротами після прострілу Шматко, але примудрилася влучити у голкіпера.

Весь другий тайм українки атакували, не випускаючи суперниць за центр поля. Гостро пробивали Котик і Овдійчук, два шанси мала Андрухів, Апанащенко влучила у стійку, а удар Молодюк заблокували на лінії воріт.

Україна так і не зуміла відігратися, хоча зробила достатньо навіть для перемоги. Після сьогоднішнього матчу Хорватія наздогнала нашу збірну у таблиці групи, набравши три очки. Очолює квартет Уельс.