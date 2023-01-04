Український захисник Іван Зотько може продовжити кар'єру у чемпіонаті Вірменії, повідомляє Спортивка.

Кривбас розірвав контракт з українцем, який грав у Валенсії

Предментний інтерес до послуг 26-річного оборонця виявляє Урарту.

Нагадаємо, напередодні Зотько припинив співпрацю з Кривбасом за взаємною згодою сторін – у поточному сезоні гравець лише 5 разів виходив на поле у складі команди Юрія Вернидуба. Transfermarkt оцінює вихованця Металіста, який встиг пограти в Іспанії, у 200 тисяч євро.

До слова, за вірменську команду вже виступають Дмитро Хльобас, Євген Цимбалюк та Вадим Парамонов. Урарту після 20-ти турів лідирує у чемпіонаті, випереджаючи найближчого конкурента на 4 очки.

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