Украинский защитник Иван Зотько может продолжить карьеру в чемпионате Армении, сообщает Спортивка.

Кривбасс разорвал контракт с украинцем, который играл в Валенсии

Предментный интерес к услугам 26-летнего защитника проявляет Урарту.

Напомним, накануне Зотько прекратил сотрудничество с Кривбассом по взаимному согласию сторон – в текущем сезоне игрок лишь пять раз выходил на поле в составе команды Юрия Вернидуба. Transfermarkt оценивает воспитанника Металлиста, который успел поиграть в Испании, в 200 тысяч евро.

К слову, за армянскую команду уже выступают Дмитрий Хлёбас, Евгений Цымбалюк и Вадим Парамонов. Урарту после 20-ти туров лидирует в чемпионате, опережая ближайшего конкурента на 4 очка.

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