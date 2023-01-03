Захисник Іван Зотько шукатиме новий клуб під час зимового трансферного вікна.

За обопільною згодою сторін 26-річний центрбек та Кривбас розірвали контракт, чинний до літа 2023 року, інформує сайт криворіжців.

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Зотько приєднався до команди у червні 2021 року й відтоді награв 18 офіційних поєдинків, у яких відзначився одним голом. З приходом Юрія Вернидуба захисник отримував обмаль ігрового часу – всього 209 хвилин.

Іван раніше виступав за українські Металіст й Олімпік, а також іспанські Валенсію Месталья, Ельче та Льєйду.

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