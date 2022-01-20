Шахтар Караганда підписав 26-річного українця, повідомляє прес-служба клубу, але деталі трансферу не розкриває.

Маріуполь оголосив про повернення Гальчука

За неофіційною інформацією, Ковталюк перебрався до "гірників" вільним агентом з Акжайика, за який виступав протягом минулого року. З Шахтарем Микола узгодив контракт до грудня 2022-го.

Нагадаємо, нападник є вихованцем львівських Карпат, в Україні виступав за Маріуполь, Полтаву, Арсенал-Київ та Колос, а за кордоном одягав футболку Міхаловце, Колхеті, Динамо Тбілісі, Аньяна та Діли (ставав найкращим бомбардиром та легіонером чемпіонату Грузії).

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