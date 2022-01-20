Шахтер Караганда подписал 26-летнего украинца, сообщает пресс-служба клуба , но детали трансфера не раскрывает.

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По неофициальной информации, Ковталюк перебрался к "горнякам" свободным агентом из Акжайика, за который выступал в течение прошлого года. С Шахтером Николай согласовал контракт до декабря 2022 года.

Напомним, нападающий является воспитанником львовских Карпат, в Украине выступал за Мариуполь, Полтаву, Арсенал-Киев и Колос, а за рубежом надевал футболку Михаловце, Колхети, Динамо Тбилиси, Аньяна и Дили (становился лучшим бомбардиром и легионером чемпионата Грузии).

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