Український воротар Євген Гальчук продовжить кар'єру в Маріуполі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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29-річний футболіст виступатиме за команду Остапа Маркевича до кінця сезону.

Нагадаємо, Гальчук – вихованець Шахтаря, в якому і розпочав професіональну кар'єру у 2009 році. Влітку 2012-го перейшов у Маріуполь, за який виступав до липня 2021-го.

Першу половину поточного сезону провів у Інгульці. У команді з Петрового провів 12 поєдинків, в яких пропустів 21 гол (ще у двох матчах відстояв на нуль). Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

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