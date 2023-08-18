Корк Сіті оголосив про підписання контракту з українським півзахисником Андрієм Кравчуком, який цього літа залишив Ворсклу. Про це пише прес-служба ірландського клубу.

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Кравчук, який раніше пограв в УПЛ за донецький Олімпік, до Ворскли приєднався влітку 2022 року. До цього він встиг пограти за московське Торпедо.

Ультрас полтавців неодноразово висловлювали обурення такою трансферною політикою клубу. У підсумку Кравчук зіграв у команді Віктора Скрипника лише 5 матчів (1 гол, 1 асист), а у 2023 році на поле не виходив.

Корк Сіті – один із найстаріших професійних клубів Ірландії, триразовий чемпіон країни. У 2020 році він залишив Прем’єр-дивізіон, проте за підсумками 2022 року повернувся до еліти. У нинішньому чемпіонаті Корк посідає дев’яте (передостаннє) місце у турнірній таблиці після 27 турів.

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