Корк Сити объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Андреем Кравчуком, который этим летом покинул Ворсклу. Об этом пишет пресс-служба ирландский клуба.

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Кравчук, ранее поигравший в УПЛ за донецкий Олимпик, к Ворскле присоединился летом 2022 года. До этого он успел поиграть за московское Торпедо.

Ультрас полтавчан неоднократно выражали возмущение такой трансферной политикой клуба. В итоге Кравчук сыграл в команде Виктора Скрипника всего 5 матчей (1 гол, 1 ассист), а в 2023 году на поле не выходил.

Корк Сити – один из старейших профессиональных клубов Ирландии, трехкратный чемпион страны. В 2020 году он покинул Премьер-дивизион, однако по итогам 2022 года вернулся в элиту. В нынешнем чемпионате Корк занимает девятое (предпоследнее) место в турнирной таблице после 27 туров.

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