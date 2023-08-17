Руслан Маліновський після короткого вояжу у Францію повертається до добре знайомої Італії.

Дженоа узгодила з Марселем перехід 30-річного українця, стверджує топ-інсайдер Фабріціо Романо.

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"Грифони" беруть Маліновського в оренду з правом викупу за 10 млн євро. Хавбек за схожим сценарієм переходив у Марсель з Аталанти, але закріпитися на Велодромі не вдалося. За півроку півзахисник награв 23 матчі, оформив 2+1, а потім виявився непотрібним новому тренеру провансальців Марселіно.

Нагадаємо, свого часу Андрій Шевченко провів найгірші 2 місяці своєї тренерської кар'єри саме в Дженоа. Після цього генуезці пройшли "очищення" Серією В і в минулому сезоні вибороли повернення до еліти.

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