Юрій Ткачук цієї зими перебрався до Зніча Прушкув, а в першому офіційному поєдинку за нову команду відзначився класним асистом – постраждали підопічні Хацкевича.

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Гол стався на 21-й хвилині. Ткачук отримав м'яч на чужій половині та навісив до штрафного. Передача вийшла у стилі легендарного Девіда Бекхема – форварду Табарі залишалось підрізати м'яч у дальній кут.

Додамо, що Зніч Прушкув розташувався у середині таблиці (в онлайн-таблиці піднявся на 11 місце, 26 очок), а Заглембє з 11 пунктами залишився на дні.

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