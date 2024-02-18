Українець віддав асист а-ля Бекхем проти команди Хацкевича у європейській першості – відео результативної дії
Півзахисник Зніча Прушкув Юрій Ткачук оформив чудову гольову передачу в матчі другого дивізіону польської першості.
Юрій Ткачук цієї зими перебрався до Зніча Прушкув, а в першому офіційному поєдинку за нову команду відзначився класним асистом – постраждали підопічні Хацкевича.
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Гол стався на 21-й хвилині. Ткачук отримав м'яч на чужій половині та навісив до штрафного. Передача вийшла у стилі легендарного Девіда Бекхема – форварду Табарі залишалось підрізати м'яч у дальній кут.
Додамо, що Зніч Прушкув розташувався у середині таблиці (в онлайн-таблиці піднявся на 11 місце, 26 очок), а Заглембє з 11 пунктами залишився на дні.
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