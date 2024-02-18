"Бланкос" зустрічались з кризовим колективом. Райо перед мінідербі здобув одну перемогу в 14-ти матчах і звільнив наставника. Іньїго Перес замінив Франсіско. Схожих проблем й близько не було в Реала. Команда Анчелотті впевнено лідирувала у Ла Лізі після розгрому Жирони. А посеред тижня ще й зробила перший крок до чвертьфіналу ЛЧ, обігравши в гостях Лейпциг. Героєм того матчу став Андрій Лунін, виконавши 9 рятівних сейвів.

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Попри красивий перфоманс українця Карлетто знову роздумував над ротацією у воротах. За інсайдами іспанських ЗМІ, італієць дав задню лише після розмови з власними асистентами. Анчелотті зрештою провів 4 зміни у порівнянні з матчем ЛЧ: Лукас, Фран Гарсія, Модріч і Хоселу вийшли замість Карвахаля, Менді, Крооса та Родріго

Лунін активно працював ногами на перших хвилинах. Реал частенько виходив з-під високого пресингу "бджіл" саме через нашого кіпера. Щоправда, на третій хвилині Андрій не порозумівся з Камавінгою, подарувавши м'яча супернику.

На щастя, Рауль де Томас замешкався з ударом і фактично започаткував гольову атаку "бланкос" втратою у чужому штрафному. Гості розірвали суперника у швидкій контратаці всього трьома передачами. Браїм запустив у прорив Вальверде, а той покотив у центр на Хоселу, який холоднокровно відкрив рахунок.

Реал спокійно контролював гру, а Лунін продовжував бути важливим елементом у білд-апі команди Анчелотті. На 20-й хвилині Хоселу, здавалося, оформив дубль ударом головою, проте за мить до цього автор результативної передачі – Лукас – випустив сферу за лицеву.

Тотальне домінування "бланкос" завершилося... несподіваним пенальті у ворота Луніна. Після удару Трехо м'яч знайшов руку Камавінги. Арбітр переглянув відеоповтор і справедливо вказав на "позначку". Експерти з "Archivo VAR" теж виносять чіткий вердикт: "Рука не притиснута до тіла, і збільшує його об'єм". Вихованець королівського клубу Де Томас не залишив Андрію шансів – 1:1.

Melero López salvó los muebles de Muñiz Ruiz en el Rayo Vallecano - Real Madrid.



Camavinga, con la mano separada y ocupando un espacio, desvía el remate de Trejo.



PENALTI CLARO.



️ El colegiado gallego tuvo que acudir al monitor para revisar la acción. pic.twitter.com/hKIekPTkm9 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) February 18, 2024 Реал начебто продовжував володіти ініціативою, Вальверде зокрема влучив у стійку метрів з 25-ти, проте у Луніна теж вистачало роботи. Спочатку Андрій порався з пострілом Трехо, а в кінці першого тайму врятував Мадрид прекрасним сейвом, відбивши м'яча ногою після потужного удару Альваро в ближній. Варто зазначити, що атака Райо розпочалась з втрати Модріча в центрі поля. Завдяки Луніну "бланкос" пішли на перерву, не поступаючись у рахунку. Райо перевершував Реал за ударами у площину (3-1) та очікуваними голами (1,11-0,76).

Другий тайм розпочався з помилки Чуамені. Французький хавбек, який вимушено грає в центрі оборони через епідемію травм, дозволив себе обікрасти Альваро, але потім сам же заблоковував удар вінгера Райо, привізши кутовий на власні ворота. Пача Еспіно приклався метрів з 30-ти, ледь не повторивши "подвиг" Вальверде з балконом.

У Реала нічого не виходило, тож Вінісіус просив пенальті, впавши у боротьбі з Балью. Захисник Райо, можливо, і притримував бразильця рукою, однак Віні надто картинно домальовував "одинадцятиметровий". Камавінга вирішив заступитися за партнера, отримав жовту і пропустить наступний матч. Реакцію Анчелотті треба було бачити... За схожі вибрики у матчі з Мальоркою містер "напхав" своїм підопічним у роздягальні. Тоді дісталося зокрема Луніну, який теж отримав жовту за розмови з арбітром. Тим часом фанати Райо влаштували протест (один з багатьох) проти будівництва нового стадіону.

Una imagen que lo dice todo.



️️ El Rayo es de Vallecas. pic.twitter.com/Gxjwk5pU9U — Relevo (@relevo) February 18, 2024

"Бджоли" втратили Ісі Паласона через травму. Він ризикує не зіграти з Жироною 26 лютого. Анчелотті спробував освіжити гру замінами. На полі з'явились Родріго, Кроос і Карвахаль, та це не допомагало. Реал проводив один з найгірших матчів у сезоні, майже нічого не створюючи. Якби не красивий удар Крооса зі штрафного і суперсейв Дімітрієвскі на 81-й хвилині, було б геть сумно.

Лунін майже не мав роботи після перерви, але й партнери нічим цікавим не відзначались. Крім абсурдного вилучення Карвахаля (дві жовті) у компенсований час. У підсумку сенсаційна нічия, яка дарує шанс Жироні. У разі перемоги над Атлетіком у понеділок, Довбик та Ко можуть скоротити відставання до трьох очок. Райо піднявся на 14-те місце.