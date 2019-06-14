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Українець Васильєв голом допоміг Мінську здобути першу перемогу в сезоні

14 червня 21:59 65 Читать на русском
Українець Васильєв голом допоміг Мінську здобути першу перемогу в сезоні
ФК Мінськ – Німан – 2:1 / фото: ФК Мінськ

В рамках 11-го туру Мінськ мінімально переграв Німан завдяки голу українця Васильєва (2:1).

Чемпіонат Білорусі, 11-й тур

Мінськ – Неман – 2:1

Голи: Васильєв, 10, (пен.), Шевченко, 76 – Якімов, 71

У матчі 11-го туру Мінськ мінімально переграв Неман. Рахунок відкрив українець Васильєв на 10-й хвилині, реалізувавши пенальті. В другому таймі Якімов зрівняв становище, але Шевченко, з передачі ще одного українця Насібуліна, приніс Мінську першу перемогу в сезоні.

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Завдяки цій перемозі Мінськ набрав 9 очок і піднявся на 11 місце, Німан з 13 пунктами лишився на 8 позиції.

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Світ Неман Олександр Васильєв Олександр Васильєв Українці за кордоном Владислав Насібулін Владислав Насібулін Мінськ Мінськ
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