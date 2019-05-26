Прийма і Татарков із Шахтарем Солігорськ виграли Кубок Білорусі – у фіналі були обіграні Фещук та Старгородський

Українські легіонери Шахтаря Солігорськ Василь Прийма і Микита Татарков виграли Кубок Білорусі, обігравши у фіналі Вітебськ, за який виступають Артем Старгородський та Максим Фещук.

Кубок Білорусі-2019, фінал

Вітебськ – Шахтар Солігорськ – 0:2

Голи: Бодул, 45, Антіч, 80

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У фіналі Кубка Білорусі зустрілись Вітебськ, який представляють українці Максим Фещук та Артем Старгородський, та Шахтар Солігорськ, кольори якого захищають Василь Прийма та Микита Татарков.

Під кінець тайму угорський легіонер Шахтаря Бодул вивів свою команду вперед. По перерві за 10 хвилин до кінця основного часу Антіч подвоїв перевагу команди з Солігорська, яка, у підсумку, і здобула трофей.

Раніше інший український легіонер Артем Довбик разом з Мітьюлландом виграв Кубок Данії, а Олександр Зінченко – Кубок Англії.

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