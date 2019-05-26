toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО - ЛЬВІВ ШАХТАР - МАРІУПОЛЬ ТРАНСФЕРИ

Прийма і Татарков із Шахтарем Солігорськ виграли Кубок Білорусі – у фіналі були обіграні Фещук та Старгородський

26 травня 21:56 245 Читать на русском
Прийма і Татарков із Шахтарем Солігорськ виграли Кубок Білорусі – у фіналі були обіграні Фещук та Старгородський
Василь Прийма / ФК Шахтар Солігорськ

Українські легіонери Шахтаря Солігорськ Василь Прийма і Микита Татарков виграли Кубок Білорусі, обігравши у фіналі Вітебськ, за який виступають Артем Старгородський та Максим Фещук.

Кубок Білорусі-2019, фінал

Вітебськ – Шахтар Солігорськ – 0:2

Голи: Бодул, 45, Антіч, 80

Білоног забив дебютний гол за Динамо Мінськ і допоміг перемогти Іслоч

У фіналі Кубка Білорусі зустрілись Вітебськ, який представляють українці Максим Фещук та Артем Старгородський, та Шахтар Солігорськ, кольори якого захищають Василь Прийма та Микита Татарков.

Під кінець тайму угорський легіонер Шахтаря Бодул вивів свою команду вперед. По перерві за 10 хвилин до кінця основного часу Антіч подвоїв перевагу команди з Солігорська, яка, у підсумку, і здобула трофей.

Раніше інший український легіонер Артем Довбик разом з Мітьюлландом виграв Кубок Данії, а Олександр Зінченко – Кубок Англії.

Наші за кордоном. Українська краса на Кіпрі, ударний дует в Туреччині, трофеї Довбика, Зінченка і Маліновського

blog_ava
Динамо – Львів: важка перемога киян, дивний вихід "травмованого" Миколенка, Де Пена заслуговує на шанс
26 травня
3148
Теги
Українці за кордоном Микита Татарков Микита Татарков Шахтар Солігорськ Шахтар Солігорськ Вітебськ Вітебськ Світ Максим Фещук Максим Фещук Артем Старгородський Артем Старгородський Василь Прийма Василь Прийма
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
16
год
:
55
хв
Арсенал-Київ
17:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук