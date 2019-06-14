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Украинец Васильев голом помог Минску одержать первую победу в сезоне

22:00 6 Читати українською
Украинец Васильев голом помог Минску одержать первую победу в сезоне
ФК Минск – Неман – 2:1 / фото ФК Минск

В рамках 11-го тура Минск минимально переиграл Неман благодаря голу украинца Васильева (2:1).

Чемпионат Беларуси, 11-й тур

Минск – Неман – 2:1

Голы: Васильев, 10, (пен.), Шевченко, 76 – Якимов, 71

В матче 11-го тура Минск минимально переиграл Неман. Счет открыл украинец Васильев на 10-й минуте, реализовав пенальти. Во втором тайме Якимов сравнял положение, но Шевченко, с передачи еще одного украинца Насибулина, принес Минску первую победу в сезоне.

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Благодаря этой победе Минск набрал 9 очков и поднялся на 11 место, Неман с 13 пунктами остался на 8 позиции.

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Теги
Мир Неман Александр Васильев Александр Васильев Украинцы за рубежом Владислав Насибулин Владислав Насибулин ФК "Минск" ФК "Минск"
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