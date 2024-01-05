Українець у Британії офіційно отримав нового тренера
Нападник Суонсі Микола Кухаревич сподівається на зміни після призначення нового керманича.
"Лебеді" офіційно оголосили про призначення Люка Вільямса головним тренером. Контракт розрахований на 3,5 роки.
Гравець збірної України став вільним агентом і отримав запрошення від знаменитого англійського клубу – є вагома перепона
Наразі Суонсі посідає 16-ту сходинку Чемпіоншипу – 10 очок від зони вильоту і 8 до плей-офф. Місяць тому керівництво валлійців звільнило Майкла Даффа через слабкі результати. Команду підхопив Алан Шиен, який тепер допомагатиме Вільямсу. 42-річний фахівець вже був у структурі Суонсі, а потім збудував яскравий Ноттс Каунті – з 55 голами найрезультативніший клуб усіх професіональних дивізіонів Англії нинішнього сезону.
Нагадаємо, у складі "лебедів" виступає український форвард Микола Кухаревич, який за попередніх тренерів награв усього 149 хвилин і забив один гол.
"Англійці співчувають Україні": кримський татарин прижився в Сандерленді, вважає Русина братом і розповідає про війну