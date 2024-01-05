"Лебеді" офіційно оголосили про призначення Люка Вільямса головним тренером. Контракт розрахований на 3,5 роки.

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Наразі Суонсі посідає 16-ту сходинку Чемпіоншипу – 10 очок від зони вильоту і 8 до плей-офф. Місяць тому керівництво валлійців звільнило Майкла Даффа через слабкі результати. Команду підхопив Алан Шиен, який тепер допомагатиме Вільямсу. 42-річний фахівець вже був у структурі Суонсі, а потім збудував яскравий Ноттс Каунті – з 55 голами найрезультативніший клуб усіх професіональних дивізіонів Англії нинішнього сезону.

Нагадаємо, у складі "лебедів" виступає український форвард Микола Кухаревич, який за попередніх тренерів награв усього 149 хвилин і забив один гол.

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