"Лебеди" официально объявили о назначении Люка Уильямса главным тренером. Договор рассчитан на 3,5 года.

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Сейчас Суонси занимает 16-ю строчку Чемпионшипа – 10 очков от зоны вылета и 8 до плей-офф. Месяц назад руководство валлийцев уволило Майкла Даффа из-за слабых результатов. Команду подхватил Алан Шиэн, который теперь будет помогать Уильямсу. 42-летний специалист уже был в структуре Суонси, а затем построил яркий Ноттс Каунти – с 55 голами самый результативный клуб всех профессиональных дивизионов Англии в нынешнем сезоне.

Напомним, в составе "лебедей" выступает украинский форвард Николай Кухаревич, который при предыдущих тренерах наиграл всего 149 минут и забил один гол.

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