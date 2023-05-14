Аль-Арабі, у складі якого виступає вихованець Барселони Рафінья, в фіналі Кубка Катару розтрощив Аль-Садд – 0:3. Додамо, що Аль-Садд раніше очолював Хаві (з 2019-го по 2021 року).

Український аналітик став головним скаутом 7-разового чемпіона

До тріумфу доклався і український аналітик Станіслав Гончаренко, який прийшов до Аль-Арабі в липні 2022 року. Українець очолює відділ аналітики і скаутингу клубу, тож під час нагородження мав змогу потримати здобутий трофей.

Нагадаємо, Гончаренко – один з засновників освітньої платформи PASS, присвяченої футбольному аналізу, скаутингу, а також роботі тренерів. Самостійну кар'єру аналітика розпочав у 2019 році в донецькому Олімпіку. У серпні цього ж року його було запрошено у спортивну академію Аспір (Доха, Катар).

"Циганков – це скандал": українець розпочав диво-камбек на полі четвертої команди Іспанії – Жирона вистояла у меншості