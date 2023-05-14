Аль-Араби разгромил Аль-Садд в финале Кубка Катара. К завоеванию трофея приложился и украинский аналитик Станислав Гончаренко.

Аль-Араби, в составе которого выступает воспитанник Барселоны Рафинья, в финале Кубка Катара сокрушил Аль-Садд – 0:3. Добавим, что Аль-Садд ранее возглавлял Хави (с 2019-го по 2021 года).

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К триумфу приложился и украинский аналитик Станислав Гончаренко, который пришел в Аль-Араби в июле 2022 года. Украинец возглавляет отдел аналитики и скаутинга клуба, поэтому во время награждения имел возможность подержать добытый трофей.

Напомним, Гончаренко – один из основателей образовательной платформы PASS, посвященной футбольному анализу, скаутингу, а также работе тренеров. Самостоятельную карьеру аналитика начал в 2019 году в донецком Олимпике. В августе этого же года был приглашен в спортивную академию Аспир (Доха, Катар).

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