Чемпіонат Казахстану, 26 тур

Шахтар Караганда – Астана – 2:3

Голи: Чогадзе, 43, Кобзар, 81 – Педру Еуженіу, 27 (пен.), Томасов, 38, 61

Нереалізований пенальті: Томасов, 17

У попередньому турі Актобе розписав нічию і дозволив Астані вирватися на очко вперед. Перемога над Шахтарем К у завершальний вікенд гарантувала команді Данила Бескоровайного сьомий чемпіонський титул в історії. До слова, Аксу під орудою Руслана Костишина фінішував шостим.

Український півзахисник став чемпіоном Ірландії та повторив емоційне святкування Зінченка

Чемпіон світу U-20 вийшов у основі, а його Астана відразу взялася за справу. Вже на 38-й хвилині гості вели 2:0, хоча все почалося з нереалізованого пенальті Томасова. Перед відпочинком один м'яч відквитав Темур Чогадзе, який свого часу пограв за донецький Олімпік.

Астана не знітилася і повернула собі комфортну перевагу на 61-й хвилині – Томасов дублем повністю виправив свій стартовий провал. Ні гол Кобзаря, ні розгромна перемога Актобе у паралельному матчі не могли зіпсувати чемпіонського свята Бескоровайного і компанії. Разом з українцем раділи троє білорусів і воротар Олександр Заруцький, який народився у російському Владикавказі, але має казахський паспорт.

Нагадаємо, що права на Бескоровайного належать словацькій Дунайскій Стреді, але Астана може викупити його в кінці цього року. Орендований центрбек став важливою частиною титулу, награвши 20 матчів і оформивши один асист у чемпіонаті.

Арсенал переграв Челсі в дербі – Зінченко отримав круті оцінки, оформив 2 курйози матчу і повернення лідерства в АПЛ