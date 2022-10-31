Шемрок Роверс у 35-му турі мінімально переміг Деррі Сіті, свого головного переслідувача, з рахунком 1:0. Звитяга зробила "зелено-білих" недосяжними на вершині турнірної таблиці за тур до кінця змагань та, відповідно, чемпіоном Ірландії 20-й рекордний раз.

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За колектив виступає Віктор Серденюк, колишній гравець Балкан, Кременя, Чорноморця та Реал Фарми. Українець приєднався до команди 1 вересня й відтоді провів два неповні поєдинки у чемпіонаті. Також зіграв 1 хвилину у Лізі конференцій проти Гента (1:1).

На святкування хавбек взяв синьо-жовтий стяг і не знімав його зі себе. Винятком став момент, коли він обгорнув ним щойно виграний трофей, як це у травні зробив Олександр Зінченко.