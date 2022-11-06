Чемпионат Казахстана, 26 тур

Шахтер Караганда – Астана – 2:3

Голы: Чогадзе, 43, Кобзарь, 81 – Педру Эужениу, 27 (пен.), Томасов, 38, 61

Нереализованный пенальти: Томасов, 17

В предыдущем туре Актобе расписал ничью и позволил Астане вырваться на очко вперед. Победа над Шахтером К в заключительный уикенд гарантировала команде Даниила Бескоровайного седьмой чемпионский титул в истории. К слову, Аксу под руководством Руслана Костышина финишировал шестым.

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Чемпион мира U-20 вышел в основе, а его Астана сразу взялась за дело. Уже на 38-й минуте гости вели 2:0, хотя все началось с нереализованного пенальти Томасова. Перед отдыхом один мяч отквитал Темур Чогадзе, в свое время поигравший за донецкий Олимпик.

Астана не сникла и вернула себе комфортное преимущество на 61-й минуте – Томасов дублем полностью исправил свой стартовый провал. Ни гол Кобзаря, ни разгромная победа Актобе в параллельном матче не могли испортить чемпионский праздник Бескоровайного и компании. Вместе с украинцем радовались три белоруса и вратарь Александр Заруцкий, родившийся в российском Владикавказе, но имеющий казахский паспорт.

Напомним, что права на Бескоровайного принадлежат словацкой Дунайской Стреде, но Астана может выкупить его в конце этого года. Арендованный центрбек стал важной частью титула, наиграв 20 матчей и оформив один ассист в чемпионате.

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