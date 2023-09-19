Українець сьогодні отримав свої перші хвилини на рівні Юнацької ліги УЄФА.

Шахтар U-19 зазнав розгрому від Порту – 16-річний вундеркінд зіпсував дебют Бєліка в єврокубках

Борусія U-19 грала на полі ПСЖ і вийшла вперед на 30-й хвилині. Юліан Рейхофф скористався передачею Коула Кемпбелла. Цього цілком вистачило для підсумкової перемоги. 18-річний Кревсун вийшов на фінальні 11 хвилин і допоміг Дортмунду втримати перевагу. У паралельному матчі групи Мілан розтрощив Ньюкасл (4:0).

Нагадаємо, Кревсун – вихованець Шахтаря. У вересні 2022-го юний півзахисник перейшов до клубу Пройсен з міста Мюнстер, звідки у січні 2023-го пішов на підвищення у Борусію Д.

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