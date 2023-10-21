Збірна України U-17 не змогла завершити попередній раунд відбору Євро-2024 на мажорній ноті. Підопічні Володимира Єзерського програли, посіли третє місце і тепер залежать від інших команд.

Євро-2024 U-17, попередній кваліфікаційний раунд, 3 тур

Україна – Німеччина – 0:1

Гол: Ізекор, 53

Для проходу в еліт-раунд відбору підопічним Володимира Єзерського вистачало і нічиєї. У разі поразки доводилося чекати завершення інших груп і вмикати математику.

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Україна впевнено почала гру – Шелекета потужним дальнім перевірив реакцію Геллстерна. Втім, поступово Німеччина перехопила ініціативу і двічі вразила ворота Петренка. На щастя, в обох випадках арбітр фіксував офсайд. В дебюті другої половини фарт завершився. "Синьо-жовті" проспали швидкий розіграш кутового, а потім програли другий поверх Ізекору. Асист в активі Ніка Черни – сина емігрантів з Росії.

Збірна Німеччини навіть не думала скидати обертів, настрілявши 19 ударів за матч. Справа радше могла завершитися розгромом, ніж порятунком українців.

Увечері Фінляндія розгромила Ліхтенштейн (3:0) і опустила команду Єзерського на третє місце. Фіни та Німеччина вийшли в наступний етап. Україні тепер потрібно стежити за іншими групами. Далі пройдуть також 5 з 13 найкращих третіх місць. Щоправда, будуть враховуватися лише результати у матчах з першим-другим місцями (тобто Україна матиме одне очко і різницю 2:3). Турнірна доля "синьо-жовтих" вирішиться за кілька тижнів.

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