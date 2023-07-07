Депортіво неочікувано оголосив про припинення співпраці з українським захисником Орестом Лебеденком, контракт якого був чинний до літа 2025 року. Про це пише клубна прес-служба.

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Нагадаємо, Лебеденко перебрався до Депортіво на правах вільного агента, коли закінчився його контракт з Луго. Українець є вихованцем львівських Карпат. Також в Україні захисник встиг пограти в складі донецького Олімпіка.

До речі, Депортіво зараз переживає не найкращі часи. Попередній сезон знаменитий клуб провів у третьому за силою дивізіоні Іспанії. На початку "нульових" Депор ставав чемпіоном Іспанії, віце-чемпіоном країни, володарем Кубка і Суперкубка Іспанії та фіналістом Кубка Інтертото.

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