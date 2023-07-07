Український голкіпер Анатолій Трубін, скоріш за все, не матиме легкого старту кар'єри за кордоном.

Інтер готується до втрати основного голкіпера – Андре Онана за крок від переходу в Манчестер Юнайтед. Досвідчений дублер Самір Хандановіч також близький до рішення не продовжувати контракт. Таким чином фіналісти ЛЧ планують тотальне оновлення позиції воротаря.

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Одним з пріоритетних варіантів Інтера став Анатолій Трубін. "Нерадзуррі" вже провели зустріч з посередником, обговорюючи трансфер першого номера Шахтаря та збірної України, повідомляє провідний інсайдер Фабріціо Романо.

Втім, Трубін може отримати дуже складного конкурента. Інтер розпочав переговори з Баварією щодо придбання Яна Зоммера. За інформацією джерела, міланський клуб готовий підписати і Трубіна, і Зоммера, забезпечивши якісну конкуренцію.

Зоммер перейшов у Баварію взимку на підміну травмованому Нойєру, однак не хоче сидіти в запасі після відновлення Мануеля. У швейцарця прописана клаусула в розмірі 9 мільйонів євро, якою може скористатися Інтер.

Шахтар вимагає за Трубіна 40 мільйонів євро. У разі переходу українець стане довгостроковим рішенням Інтера, тоді як 34-річний Зоммер гарантує якість тут і зараз. Янн – майстер гри ногами та сильний на лінії.

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