Испанский Депортиво неожиданно объявил о прекращении сотрудничества с украинским защитником Орестом Лебеденко, контракт которого был действителен до лета 2025 года. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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Напомним, Лебеденко перебрался в Депортиво на правах свободного агента, когда закончился его контракт с Луго. Украинец является воспитанником львовских Карпат. Также в Украине защитник успел поиграть в составе Олимпика.

Кстати, Депортиво сейчас переживает не лучшие времена. Предыдущий сезон знаменитый клуб провел в третьем по силе дивизионе Испании. В начале "нулевых" Депор становился чемпионом Испании, вице-чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка Испании и финалистом Кубка Интертото.

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