Українець із Байєра мав варіанти в АПЛ та Серії А – за ним стежили імениті клуби
Нападник леверкузенського Байєра і збірної України U-17 Артем Степанов проігнорував шанс переїхати в чемпіонат Англії або Італії.
У вівторок, 9 січня, нападник Артем Степанов підписав контракт із лідером Бундесліги до 2027 року. Байєр вирішив зберегти українця, чинна угода якого завершувалася влітку.
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У Леверкузені вірять в перспективи 16-річного Степанова, за яким стежили клуби з топ-чемпіонатів Європи. Зокрема, ним цікавилися Астон Вілла та Аталанта, повідомляє Sport.ua.
Нещодавно форвард збірної України U-17 підписав контракт з німецьким агентством SPORTS360 GMBH, тому вирішив не розглядати інші варіанти продовження кар'єри. У поточному сезоні Бундесліги Вест U-17 Артем провів 16 матчів, оформивши 9 голів та один асист.
Нагадаємо, Степанов є вихованцем Шахтаря, також перебував у системі Волині. Після початку повномасштабної війни футболіст покинув Україну і підписав контракт з "фармацевтами".
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