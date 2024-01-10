Нападник леверкузенського Байєра і збірної України U-17 Артем Степанов проігнорував шанс переїхати в чемпіонат Англії або Італії.

У вівторок, 9 січня, нападник Артем Степанов підписав контракт із лідером Бундесліги до 2027 року. Байєр вирішив зберегти українця, чинна угода якого завершувалася влітку.

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У Леверкузені вірять в перспективи 16-річного Степанова, за яким стежили клуби з топ-чемпіонатів Європи. Зокрема, ним цікавилися Астон Вілла та Аталанта, повідомляє Sport.ua.

Нещодавно форвард збірної України U-17 підписав контракт з німецьким агентством SPORTS360 GMBH, тому вирішив не розглядати інші варіанти продовження кар'єри. У поточному сезоні Бундесліги Вест U-17 Артем провів 16 матчів, оформивши 9 голів та один асист.

Нагадаємо, Степанов є вихованцем Шахтаря, також перебував у системі Волині. Після початку повномасштабної війни футболіст покинув Україну і підписав контракт з "фармацевтами".

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