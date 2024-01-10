Нападающий леверкузенского Байера и сборной Украины U-17 Артём Степанов проигнорировал шанс переехать в чемпионат Англии или Италии.

Во вторник, 9 января, нападающий Артем Степанов подписал контракт с лидером Бундеслиги до 2027 года. Байер решил сохранить украинца, действующее соглашение которого завершалось летом.

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В Леверкузене верят в перспективы 16-летнего Степанова, за которым следили клубы из топ-чемпионатов Европы. В частности, им интересовались Астон Вилла и Аталанта, сообщает Sport.ua.

Недавно форвард сборной Украины U-17 подписал контракт с немецким агентством SPORTS360 GmbH, поэтому решил не рассматривать другие варианты продолжения карьеры. В текущем сезоне Бундеслиги Вест U-17 Артём провел 16 матчей, оформив 9 голов и один ассист.

Напомним, Степанов является воспитанником Шахтера, также находился в системе Волыни. После начала полномасштабной войны футболист покинул Украину и подписал контракт с "фармацевтами".

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