Чемпіонат Угорщини 2023/24, 21-й тур

Академія Пушкаша – МТК Будапешт – 6:1

Голи: Надь, 12, Корбу, 25, Фаворов, 45+2, Комаромі, 54, Стронаті, 80, Сойсало, 90+2 – Молнар, 65

Вилучення: Вех, 82 (МТК)

Академія Пушкаша здобула нищівну перемогу над МТК Будапешт. Ще в першому таймі перевага була розгромною: Надь та Корбу забили на 12-й та 25-й хвилинах, а перед перервою забив Артем Фаворов.

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Гол для українця вийшов дуже простим. Після подачі з флангу Пішек на дальній стійці головою скинув у центр, а набігаючий Фаворов буквально вніс м'яч у ворота. Комаромі забив четвертий гол Академії Пушкаша, а після гола престижу від МТК Стронаті та Сойсало добили суперника.

Відзначимо, що Фаворов забив свій уже 5-й гол у цьому чемпіонаті (зіграв у 19 матчах). Академія Пушкаша завдяки цій перемозі набрала 34 очки та відстає від першого Пакша на 9 очок.

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