Чемпионат Венгрии 2023/24, 21-й тур

Академия Пушкаша – МТК Будапешт – 6:1

Голы: Надь, 12, Корбу, 25, Фаворов, 45+2, Комароми, 54, Стронати, 80, Сойсало, 90+2 – Молнар, 65

Удаление: Вех, 82 (МТК)

Академия Пушкаша одержала сокрушительную победу над МТК Будапешт. Еще в первом тайме преимущество было разгромным: Надь и Корбу забили на 12-й и 25-й минутах, а перед перерывом забил Артем Фаворов.

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Гол для украинца получился очень простым. После подачи с фланга Пишек на дальней штанге головой сбросил в центр, а набегающий Фаворов буквально внес мяч в ворота. Комароми забил четвертый гол Академии Пушкаша, а после гола престижа от МТК Стронати и Сойсало добили соперника.

Отметим, что Фаворов забил свой уже 5-й гол в этом чемпионате (сыграл в 19 матчах). Академия Пушкаша благодаря этой победе набрала 34 очка и отстает от первого Пакша на 9 очков.

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