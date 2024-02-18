Чемпіонат Португалії 2023/24, 22-й тур

Бенфіка – Візела – 6:1

Голи: Нерес, 16, 45+1, Отаменді, 25, Гувея, 30, Рафа Сілва, 45+4, Маркос Леонардо, 88 – Ессенд, 48

Нереалізований пенальті: Ессенд, 71 (Візела)

У матчі між Бенфікою та Візелою в стартових складах обох команд вийшли українці. Трубін вже звично захищав ворота "орлів", а у гостей на поле вийшов Орест Лебеденко. Бенфіка ще в першому таймі декласувала суперника, забивши 5 голів. Особливо доклався екс-вінгер Шахтаря Давід Нерес, який оформив дубль та ще й асистував Отаменді.

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Здавалося, що поєдинок буде дуже простим для Анатолія Трубіна, по воротах якого завдали аж 1 неточний удар за тайм. Вже на старті другої половини українець придумав гол у ворота Бенфіки – голкіпер, намагаючись вибити м'яч, влучив у суперника. Ессенд підхопив, Трубін впорався з його першим ударом, але друга спроба з-під захисника застала Анатолія зненацька.

Бенфіка могла пропустити і вдруге. Морато неакуратно зіграв у власному штрафному та збив суперника, а арбітр вказав на позначку. Проте, Трубін парирував пенальті у виконанні Ессенда. Маркос Леонардо добив суперника – ще один асист в активі Нереса.

Таким чином, "орли" набрали 55 очок та очолили турнірну таблицю, проте в лісабонського Спортінга (52 пункти) є аж 2 гри в запасі.

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Goal: David Neres | Benfica 1-0 Vizelapic.twitter.com/7A7u8xVJhf — FootColic ️ (@FootColic) February 18, 2024

Goal: Tiago Gouveia | Benfica 3-0 Vizelapic.twitter.com/IJzSKHIfgj — FootColic ️ (@FootColic) February 18, 2024

Goal: David Neres | Benfica 4-0 Vizela | ️ Rafa Silvapic.twitter.com/GGz4nwWJmL — FootColic ️ (@FootColic) February 18, 2024

Goal: Rafa Silva | Benfica 5-0 Vizelapic.twitter.com/31R0qW1cqs — FootColic ️ (@FootColic) February 18, 2024

Goal: Samuel Essende | Benfica 5-1 Vizela pic.twitter.com/f0LF99hEAa — FootColic ️ (@FootColic) February 18, 2024